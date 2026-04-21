Ana e Jal anticipano l’aumento dei sovrapprezzi carburante

Le due principali compagnie aeree giapponesi, All Nippon Airways (Ana) e Japan Airlines (Jal), anticiperanno di un mese l’aumento dei supplementi carburante per i biglietti internazionali emessi dal primo maggio, citando la volatilità dei mercati energetici e il raddoppio del prezzo del cherosene registrato a marzo, come riferiscono i dati della Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata).

Per le rotte a lungo raggio verso Europa e Nord America, il soprapprezzo per una sola tratta passa da 31.900 yen (circa 170 euro) a 56.000 yen per Ana (300 euro), mentre Jal applicherà un aumento analogo da 29.000 a 56.000 yen. Anche le tratte regionali subiscono un rialzo: per le destinazioni in Corea del Sud gli oneri aggiuntivi salgono da 3.300 a 6.700 yen.

Entrambi i vettori hanno rivisto la struttura tariffaria, portando da 15 a 18 i livelli della griglia di adeguamento carburante. Il nuovo sistema consentirebbe teoricamente maggiorazioni fino a 59.000 yen per il Nord America, ma per le prenotazioni di maggio e giugno le compagnie hanno scelto di attestarsi al secondo livello massimo (56.000 yen), tenendo conto anche degli effetti degli aiuti governativi al settore. I passeggeri che avranno completato il pagamento dei biglietti entro il 30 aprile non saranno soggetti alle nuove maggiorazioni. L’aumento, si legge nella nota, riflette l’impatto delle tensioni in Medio Oriente sui prezzi del greggio e, di conseguenza, sul costo del carburante per l’aviazione.