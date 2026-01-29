Bagagli a bordo a 7 euro, easyJet sotto accusa per pubblicità ingannevole

Arriva un monito per sospetto di pubblicità ingannevole contro EasyJet da parte di un’autorità pubblica indipendente di controllo nel Regno Unito. Il colosso aereo britannico dei voli low cost è finito sotto accusa nello specifico per una campagna pubblicitaria che offre ai passeggeri l’opportunità d’imbarcare bagagli da cabina a partire “da 5,99 sterline” di costo dichiarato: poco meno di 7 euro.

Promozione fuorviante secondo la denuncia di Which?, un’associazione di consumatori, le cui argomentazioni sono state in sostanza raccolte oggi dall’authority di sorveglianza sulla pubblicità, l”Advertising Standards Authority (Asa), la quale ha intimato al vettore di ritirarla e correggerla. Stando al verdetto dell’organismo ispettivo, non sono infatti emerse prove della possibilità concreta di una tariffa così contenuta per i passeggeri sulla generalità dei voli.