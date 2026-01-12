Cathay Pacific amplia il volo Roma–Hong Kong per la Summer 26

Cathay Pacific, compagnia di bandiera di Hong Kong, amplia il servizio diretto tra Roma Fiumicino e Hong Kong, che per la stagione estiva 2026 arriverà a quattro voli settimanali. L’introduzione della frequenza aggiuntiva conferma l’impegno costante della compagnia nel rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Asia, una delle regioni più dinamiche e affascinanti del mondo.

Dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, il collegamento stagionale tra Roma e Hong Kong opererà quattro volte a settimana, con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. L’aumento delle frequenze risponde alla crescente domanda da parte dei passeggeri e amplia ulteriormente le opportunità di viaggio sia per chi vola verso l’area Asia-Pacifico, sia per i viaggiatori asiatici desiderosi di scoprire Roma e il ricco patrimonio culturale dell’Italia.

Con questo ampliamento, Cathay Pacific consolida la propria presenza sul mercato italiano, dove opera attualmente voli diretti da Milano Malpensa.

I passeggeri in partenza da Roma potranno beneficiare di connessioni rapide e fluide verso numerose destinazioni dell’area Asia-Pacifico attraverso l’hub principale di Cathay Pacific a Hong Kong. Il servizio potenziato consentirà inoltre a un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani di scoprire la vibrante metropoli di Hong Kong, con i suoi iconici skyline sul lungomare e i quartieri storici.

I passeggeri in viaggio dall’Asia possono raggiungere Roma direttamente da Hong Kong, approdando in una delle capitali culturali più iconiche al mondo e porta d’ingresso ideale per esplorare le eccellenze artistiche, storiche ed enogastronomiche dell’Italia.

La rotta Roma–Hong Kong è operata con i velivoli Airbus A350-900 di ultima generazione di Cathay Pacific.

Il programma dei voli è il seguente (tutti gli orari sono locali):