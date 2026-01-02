Cathay Pacific introduce l’Aria Suite sulla Milano – Hong Kong

Cathay Pacific segna una nuova e importante tappa sul mercato italiano: per la prima volta, la pluripremiata Business Class Aria Suite da gennaio 2026 sarà disponibile su voli selezionati tra Milano e Hong Kong. Il servizio sarà inizialmente attivo tre volte a settimana — lunedì, mercoledì e sabato — con l’obiettivo di raggiungere, nella prima metà del prossimo anno, una frequenza giornaliera.

La rotta Milano – Hong Kong è la terza rotta di Cathay Pacific in Europa a ricevere la nuova cabina di Business Class, che è disponibile anche sui voli giornalieri tra Londra Heathrow e Hong Kong e Francoforte e Hong Kong. Il Boeing 777-300ER rinnovato offre anche una nuova cabina di Premium Economy e una Economy rimodernata.

L’Aria Suite è stata presentata ufficialmente a Hong Kong nell’ottobre dello scorso anno ed è da allora in servizio sui voli da Londra, Sydney, Melbourne, Vancouver e Francoforte. Dal 31 dicembre, la nuova suite Business sarà disponibile anche su alcuni voli selezionati tra Hong Kong e San Francisco. L’Aria Suite rappresenta un’esperienza di cabina completamente ripensata, che unisce comfort senza precedenti, un design incentrato sull’uomo e una funzionalità studiata nei minimi dettagli. Grazie a un’esperienza di bordo ancora più personalizzabile e a eleganti finiture, l’Aria Suite stabilisce nuovi standard per i viaggi premium.

Nell’Aria Suite, i passeggeri possono personalizzare il proprio spazio in base alle esigenze: rilassarsi, lavorare o riposare. Elementi come le porte della suite per una maggiore privacy, l’illuminazione e la ricarica wireless contribuiscono a migliorare ulteriormente l’esperienza di volo.

I passeggeri che volano a bordo del Boeing 777-300ER rinnovato possono anche godere dell’intrattenimento di bordo pluripremiato della compagnia aerea, che quest’anno ha ricevuto l’onore di essere nominato il migliore al mondo da Skytrax. Sui voli a lungo raggio da Hong Kong, è possibile gustare una selezione di menù sviluppati in collaborazione con ristoranti stellati Michelin, per un’autentica esperienza della rinomata scena culinaria di Hong Kong.

Il lancio della più recente esperienza di Business Class fa parte della visione a lungo termine di Cathay Pacific di diventare la migliore compagnia aerea premium a livello mondiale. In totale, il Gruppo Cathay sta investendo ben oltre 100 miliardi di HK$ nella modernizzazione della flotta, in nuovi prodotti per le cabine, lounge e innovazioni digitali.