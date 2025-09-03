Cresce il traffico passeggeri cinese, è record

Dal 1° luglio al 31 agosto, China Eastern ha operato complessivamente 194.000 voli, trasportando 28,06 milioni di passeggeri. In particolare, i collegamenti internazionali e regionali hanno raggiunto quota 27.000 voli, con 4,492 milioni di viaggiatori trasportati: segnalando un record storico per la compagnia.

Negli ultimi mesi China Eastern ha ampliato la propria rete di collegamenti internazionali, inaugurando nuove rotte dirette da Shanghai verso città come Ginevra, Milano e Copenaghen, e aumentando i voli verso le destinazioni gettonate in Europa, Nord America, Australia, Giappone, Corea e Nord Africa. Attualmente la compagnia opera 229 rotte internazionali e regionali, con una media settimanale di 3.052 voli di andata e ritorno.

I passeggeri che atterrano in Cina con China Eastern possono usufruire di una serie di servizi diversificati e convenienti. Su tratte ad alta frequenza come la Shanghai-Pechino, il servizio “Easy Boarding” con possibilità di cambio gratuito del biglietto, l’accesso gratuito al Wi-Fi di bordo in versione base, e il collegamento rapido tra gli aeroporti di Shanghai-Pudong e Shanghai-Hongqiao con il servizio “PVG-SHA Transfer”, che consente il trasferimento senza dover ritirare i bagagli. Inoltre, il servizio intermodale “Air-Rail” collega 48 città cinese, registrando oltre 560.000 passeggeri serviti nel periodo luglio-agosto.

Particolare attenzione è rivolta anche alla diversificazione dei servizi. Il programma “Pet in Cabin” consente di viaggiare con il proprio animale domestico: attualmente disponibile su 17 rotte domestiche e 15 aeroporti, da settembre verrà esteso a 31 aeroporti e 110 rotte. L’iniziativa “Star Wing Escort”, lanciata a giugno, ha invece già garantito a circa 60 passeggeri con disturbi dello spettro autistico un’esperienza di viaggio sicura e confortevole. Parallelamente, il servizio di assistenza ai minori non accompagnati è stato potenziato. Sono stati introdotti servizi completamente automatizzati che coprono l’intero processo: dalla prenotazione con quota bloccata, alla verifica delle informazioni delle persone incaricate di accompagnare il minore, fino al pagamento e all’emissione del biglietto. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il servizio ha registrato un incremento del 39,63%, raggiungendo una media giornaliera di 735 minori assistiti.

Per la stagione estiva 2025, tradizionalmente un periodo di picco per il traffico aereo in Cina, China Eastern propone un’esperienza che va oltre il semplice volo. Con il progetto “Aviation +”, la compagnia presenta la “bellezza del viaggiare” integrando nel biglietto aereo anche esperienze culturali, sportive e vantaggi esclusivi, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo un’esperienza di viaggio che fonde mobilità aerea e cultura urbana cinese.