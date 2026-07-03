Cuba più vicina: Neos attiva il diretto Roma-Holguín

Neos ha inaugurato la nuova rotta di linea che collega l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino con lo scalo di Holguín, a Cuba. Il collegamento non-stop mira ad ampliare la capacità aerea sulla destinazione, rispondendo in prima battuta alla solida e costante domanda espressa dal segmento VFR (Visiting Friends and Relatives), ponendo al contempo le basi per una ripresa strutturata dei flussi turistici tradizionali verso i cluster balneari e culturali del Paese.

L’operazione commerciale, supportata da AdR, dalle rappresentanze diplomatiche cubane in Italia e dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Multiculturali (Fenam), punta a decentralizzare i flussi rispetto al classico hub dell’Avana, valorizzando l’accessibilità a un’area ricca di potenziale ricettivo. Il lancio della tratta coincide inoltre con le campagne promozionali dell’ente del turismo cubano, focalizzate sulla diversificazione del prodotto turistico al di là del solo segmento all-inclusive balneare. Per il vettore italiano si tratta di un consolidamento strategico su Fiumicino, scalo dal quale continua ad ampliare il proprio network leisure intercontinentale.

“L’inaugurazione del volo Roma–Holguín è un momento particolarmente significativo per Neos e conferma la nostra fiducia nelle potenzialità di Cuba. È una destinazione alla quale siamo legati da una presenza consolidata nel tempo e nella quale continuiamo a credere. Con questo nuovo collegamento vogliamo accompagnarne il percorso di sviluppo, favorendo la mobilità del traffico VFR, oggi prevalente, e creando le basi per una progressiva crescita dei flussi turistici internazionali verso l’isola, non appena le condizioni lo consentiranno”, ha detto Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos.

“La connettività tra Italia e Caraibi si rafforza ulteriormente con il collegamento per Holguín, che contribuisce ad arricchire l’offerta di destinazioni a lungo raggio da Roma. Lo sviluppo di Neos su Cuba si inserisce in questo contesto, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Fiumicino e ampliando le opportunità di collegamento verso mercati a forte attrattività turistica”, ha aggiunto Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma.