A Cuba turismo paralizzato: il 73% degli alberghi è chiuso

Il governo cubano ha riconosciuto l’uscita dal Paese di sette catene alberghiere internazionali che gestivano il 46% delle camere disponibili sull’isola, oltre 80 mila secondo i dati ufficiali, denunciando una “paralisi quasi totale” del settore turistico, uno dei principali motori dell’economia nazionale.

Il primo ministro Manuel Marrero ha attribuito la crisi alle pressioni degli Stati Uniti, al blocco delle forniture petrolifere e alla minaccia di sanzioni contro le aziende internazionali. Secondo Marrero, il 73% delle strutture alberghiere è attualmente chiuso, con 25 mila posti di lavoro a rischio. Tra le catene che hanno lasciato Cuba figurano le spagnole Meliá, Iberostar e Barceló, la canadese Blue Diamond, l’indonesiana Archipielago International e la turca ATG. La crisi del turismo si inserisce in un quadro economico difficile, con il Pil cubano diminuito del 15% negli ultimi sei anni secondo dati ufficiali.