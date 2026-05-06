Dati in crescita per Ryanair: quasi 20 mln di passeggeri ad aprile

La situazione di incertezza che aleggia a livello mondiale non sembra avere avuto, almeno finora, un forte impatto su Ryanair: la low cost inglese chiude il mese di aprile con una crescita del 5% a 19,3 milioni di passeggeri e un attivo di 108mila voli. Il gruppo mantiene un indice di riempimento dei voli al 93% e cresce del 4% su base annua a 209,3 milioni di passeggeri, con un indice di riempimento stabile al 94%.