Ecco le Delta One Suite: debutto atteso nel 2027

Delta Air Lines avvia una nuova fase di rinnovamento della propria offerta premium con l’introduzione delle Delta One Suite di nuova generazione, che debutteranno sugli Airbus A350-1000 a partire dal 2027. Il progetto rientra in un piano di investimenti superiore al miliardo di dollari destinato all’ammodernamento della flotta e al miglioramento dell’esperienza di bordo su tutte le classi di viaggio.

Le nuove cabine business saranno caratterizzate da una configurazione a spina di pesce inversa che privilegia spazio e privacy, con suite dotate di porte scorrevoli, letti completamente reclinabili lunghi oltre due metri e sedute in memory foam arricchite da biancheria firmata Missoni. Tra le novità anche nuovi spazi portaoggetti, inclusi vani dedicati alle scarpe e supporti per dispositivi personali.

Sul fronte dell’intrattenimento, i passeggeri potranno contare su schermi da 24 pollici in alta definizione, i più grandi mai installati dalla compagnia, con una vasta selezione di contenuti tra film, serie TV, sport e giochi. Il sistema offrirà connettività Bluetooth per collegare cuffie personali e ricarica wireless integrata nella console della suite.

Tra gli elementi distintivi dell’esperienza a bordo anche una Snack Station disponibile 24 ore su 24, posizionata all’ingresso della cabina sugli A350-1000 e nella parte anteriore degli Airbus A330, dove i passeggeri Delta One potranno servirsi liberamente durante il volo.

Il nuovo concept di cabina verrà progressivamente introdotto anche sugli Airbus A330-200 e A330-300, che saranno riconfigurati con suite dotate di porta scorrevole e con numerosi elementi di design comuni alla nuova generazione Delta One, tra cui comandi touch, illuminazione personalizzata e prese USB-C.

Gli interventi riguarderanno inoltre le cabine Delta Comfort e Delta Main, che beneficeranno di nuovi sedili con maggiore spazio per le gambe, cuscini in memory foam, prese di corrente universali e schermi individuali più grandi con risoluzione 4K QLED. Il sistema di intrattenimento sarà potenziato con tecnologia di ultima generazione e una selezione più ampia di contenuti.