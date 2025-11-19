Emirates: 111 ulteriori aeromobili pronti per l’upgrade

Il programma di riammodernamento di Emirates entra nella sua prossima fase: saranno ulteriori 60 A380 e 51 Boeing 777 a ricevere le più recenti innovazioni di cabina della compagnia aerea. A partire da agosto 2026, la compagnia introdurrà una serie di nuovi prodotti a bordo, insieme a un sistema di intrattenimento in volo totalmente immersivo di nuova generazione e una connettività Wi-Fi migliorata tramite Starlink.

In particolare Emirates ha annunciato che a partire da novembre 2025 estenderà il Wi-Fi Starlink a tutta la sua flotta operativa, con l’installazione prevista entro la metà del 2027 su tutti i Boeing 777. Il servizio, gratuito e ultraveloce, garantisce una connettività a livello paragonabile a quella terrestre anche in quota.

In collaborazione con partner come Airbus, Safran, Recaro, Panasonic, Starlink e UUDS, Emirates Engineering introdurrà i più recenti design di sedili e una nuova lounge di bordo su 60 A380. Questi saranno abbinati ai monitor Astrova di Panasonic, per offrire ai passeggeri un’esperienza di alta qualità e coerente sui 111 aeromobili che saranno modernizzati.

La Business Class sia sull’A380 che sul Boeing 777 riceverà un elegante aggiornamento grazie ai sedili di ultima generazione di Emirates, ispirati ai sedili in pelle S Lounge di Safran già presenti sulla flotta A350 della compagnia aerea. Ogni sedile crea uno spazio più privato, dove dettagli attenti elevano il viaggio: dal caricatore wireless integrato nel tavolino laterale alle luci di bordo personalizzabili. I passeggeri potranno usufruire dell’intrattenimento ice in 4K, di vani portaoggetti ben progettati, di minibar e di molteplici opzioni di ricarica che includono porte USB-C e wireless.

La Premium Economy, l’ultima classe di cabina introdotta da Emirates, presenterà la tecnologia avanzata dei sedili Recaro con un sistema di reclinazione meccanico. Le poltrone in pelle sono dotate di poggiagambe e poggiapiedi integrati, poggiatesta regolabili e di tutte le dotazioni necessarie, come la ricarica in poltrona, un tavolino laterale e uno schermo di intrattenimento da 13,3 pollici.

I passeggeri della Economy Class beneficeranno dell’introduzione dei nuovi sedili leggeri Safran Z400, progettati specificamente per le operazioni a lungo raggio, con ogni dettaglio studiato per garantire comfort e praticità. Questi includono un poggiatesta regolabile in otto direzioni per un supporto impareggiabile per collo e testa, nonché altri accorgimenti tecnologici.

Ad oggi, 76 aeromobili sono stati sottoposti a riammodernamento: ogni A380 richiede circa 22 giorni e ogni Boeing 777 18 giorni per essere rinnovato. Il programma procede con costanza, con due aeromobili appena rinnovati che vengono consegnati ogni mese.