Ethiopian Airlines attiva la rotta Addis Abeba-Lione

Il presidio dei mercati europei da parte delle compagnie aeree africane si consolida attraverso il potenziamento dei collegamenti point-to-point e l’espansione del network verso i nodi regionali strategici. Ethiopian Airlines ha inaugurato il nuovo servizio di linea passeggeri diretto per Lione. La rotta commerciale, operativa dal 2 luglio 2026, prevede una programmazione strutturata su tre frequenze settimanali, posizionando lo scalo francese come terzo gateway del vettore nel Paese, dove opera già sulle piazze di Parigi e Marsiglia. L’operazione punta a intercettare sia i flussi di traffico leisure e business transalpini, sia i transiti della clientela internazionale verso l’Africa sub-sahariana, il Medio Oriente e l’Asia.

La nuova direttrice si inserisce nel piano industriale di espansione della connettività globale della compagnia, basato sul modello di alimentazione dell’hub strategico di Addis Abeba. Per le agenzie di viaggi e gli operatori del turismo d’affari, il collegamento apre nuove opzioni di itinerario senza soluzione di continuità, facilitando gli scambi commerciali e i flussi turistici tra il mercato francese e il network continentale africano. L’espansione della flotta e delle rotte in Europa consolida la quota di mercato del vettore, che punta sulla competitività delle tariffe e sulla capillarità delle coincidenze per intercettare la domanda nei bacini regionali europei tradizionalmente legati al continente africano per ragioni storiche ed economiche.

Sulle implicazioni commerciali e sulle prospettive di posizionamento sul mercato europeo è intervenuto Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, evidenziando il valore della nuova rotta: “Siamo davvero lieti di offrire ai nostri passeggeri un’ulteriore destinazione in Francia con i nuovi voli per Lione. La Francia è da decenni parte integrante della rete di Ethiopian Airlines e, in questi anni, abbiamo collegato Parigi e Marsiglia con numerose destinazioni in Africa grazie ai collegamenti offerti dal nostro hub di Addis Abeba. L’aggiunta di Lione rafforza ulteriormente questi legami storici, offrendo maggiore connettività e più opzioni di viaggio per i passeggeri che si spostano tra la Francia e l’esteso network della compagnia”.