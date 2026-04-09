Ethiopian Airlines celebra 80 anni di attività nei cieli

Ethiopian Airlines ha celebrato 80 anni di attività. In occasione di questo importante traguardo storico, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha ufficialmente annunciato l’avvio delle celebrazioni per l’80° anniversario della compagnia aerea nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Ethiopian Skylight Hotel.

Ethiopian Airlines ha avviato le sue operazioni nell’aprile del 1946 con cinque aeromobili Douglas C-47, inaugurando un servizio di linea verso Il Cairo via Asmara. Dai primi voli operati con Douglas C-47, Convair 240 e DC-6B, la compagnia si è progressivamente affermata come leader tecnologico, pioniera nel continente africano nell’introduzione e gestione di aeromobili di ultima generazione.

“Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intero settore dell’aviazione africana. Siamo onorati di raggiungere il traguardo degli 80 anni di attività al servizio del nostro continente e del resto del mondo. Mantenendo la nostra identità panafricana, abbiamo colmato distanze, unito nazioni e connesso economie per otto decenni. I nostri risultati sono il frutto di impegno, dedizione e solide partnership. Questo traguardo non appartiene solo al management e ai dipendenti, ma rappresenta un momento significativo anche per i nostri stakeholder, partner e, soprattutto, per i nostri stimati clienti”, ha detto il CEO.