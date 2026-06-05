Eva Air, a Malpensa porte aperte del Boeing 787-9

EVA Air è lieta di ospitare a bordo del suo Boeing 787-9 agenti, operatori e partner commerciali per una visita dell’aeromobile, seguita da un seminario sul prodotto EVA Air. Dal primo volo Milano Malpensa-Taipei operato nell’ottobre 2022, EVA Air ha progressivamente aumentato le frequenze settimanali per arrivare al 16 gennaio di quest’anno 2026 quando il volo è diventato giornaliero. Un volo diretto che risponde alla crescente domanda del mercato e conferma l’impegno di EVA Air a investire in Italia con un’offerta di alto livello.

Nei giorni lunedì 8 e giovedì 11 giugno, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, EVA Air spalanca le porte dell’aeromobile a una selezione di ospiti per una visita esclusiva del Boeing 787-9, senza passeggeri al suo interno, con l’opportunità di guardare, sperimentare, scoprire le caratteristiche uniche del prodotto EVA Air. La visita sarà accompagnata dal Team Sales & Marketing EVA Air Italia e dal dipartimento del Public Affairs Events Management di SEA.

Il B787-9 è configurato in tre classi: la Royal Laurel, la Premium Economy e l’Economy. La Royal Laurel è la classe più lussuosa per i passeggeri che desiderano privacy, una cucina raffinata e un servizio premium. Ogni sedile è dotato di schermo touch screen ad alta definizione e, una volta reclinato, offre un vero letto lungo circa due metri. Gli esclusivi kit di cortesia sono stati studiati guardando, come sempre, alle necessità del passeggero.

La Classe Premium Economy con poltrone di quarta generazione è stata introdotta e inaugurata lo scorso 28 maggio 2025 sui voli Milano-Malpensa Taipei. Altrettanto esclusiva e ricercata è assai simile alla Business per servizi e comodità assoluta. Queste poltrone di quarta generazione mantengono la filosofia di base delle generazioni precedenti, migliorando al contempo il benessere, lo stile e la funzionalità.