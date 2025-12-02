Iberia sospende i voli per il Venezuela per tutto il 2025

La compagnia aerea spagnola Iberia ha annunciato che, seguendo le raccomandazioni della Agenzia Statale per la Sicurezza Aerea (AESA), manterrà sospese le sue operazioni verso il Venezuela fino al 31 dicembre. L’aerolinea offre ai passeggeri coinvolti la possibilità di cambiare la data del volo, modificare la destinazione verso una località vicina, o richiedere il rimborso del biglietto, segnala in una nota. Iberia ha precisato che riprenderà i voli verso il Venezuela “appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno”.

La decisione arriva dopo che, il 22 novembre, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha emesso un avviso per le compagnie aeree, raccomandando precauzioni nell’operare nelle aree circostanti il Venezuela, a causa dell’aumento delle attività delle sue unità militari dispiegate davanti alle coste e nello spazio aereo del Paese centroamericanoi. In risposta, il governo venezuelano ha revocato le concessioni a varie compagnie, tra cui Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines e altre, che avevano sospeso le operazioni, accusandole di unirsi alle azioni di terrorismo di Stato promosse dagli Stati Uniti.

Intanto, secondo un portavoce dell’Union Sindical de Controladores Aéreos (Usca) spagnola, l’spazio aereo venezuelano non è stato chiuso, e non ci sarebbero problemi per i voli verso altri paesi della regione.