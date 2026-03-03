Ita Airways a ITB: 47 voli per la Germania nella Summer

Ita Airways ritorna per il quarto anno consecutivo alla ITB di Berlino, in programma fino a giovedì 5 marzo a Messe Berlin. Nel nuovo spazio espositivo denominato “Italian Piazza”, all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa e dedicato all’italianità, Ita contribuirà a promuovere le eccellenze, lo stile e l’immagine dell’Italia.

La Germania è un mercato strategico per ITA Airways, che durante la Summer 2026 offrirà fino a 47 frequenze settimanali tra i due Paesi. Da qui, i passeggeri in viaggio dalla Germania avranno la possibilità di accedere all’intero network della Compagnia, incluse le principali destinazioni in Italia e nel mondo.

Durante la stagione estiva Ita Airways opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.

Prosegue parallelamente il percorso di integrazione di Ita Airways con il Gruppo Lufthansa, che prevede 63 progetti finalizzati a generare benefici in termini di incremento di ricavi e riduzione di costi. Nel corso dell’ultimo anno sono state già realizzate numerose sinergie.

La flotta di ITA Airways, che all’avvio delle operazioni nell’ottobre 2021 contava 52 aeromobili, è oggi composta da 106 Airbus, di cui il 72% di nuova generazione, con un’età media di 6,3 anni. La compagnia punta a divenire il vettore più giovane d’Europa e ad avere la quasi totalità della flotta di nuova generazione entro il 2030, riducendo consumi di carburante ed emissioni di CO₂.