Le scuole tornano a volare con Tutti a Bordo! di Volotea

Volotea torna con la seconda edizione di ‘Tutti a Bordo!’, il progetto educativo dedicato alle scuole primarie, che lo scorso anno ha conquistato studenti e insegnanti con un approccio creativo e stimolante alla geografia e all’educazione civica. Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025-2026, la compagnia aerea, che collega le piccole e medie città europee, rilancia l’iniziativa che porta il mondo del viaggio direttamente in aula, trasformando ogni lezione in una nuova avventura. Anche per questa nuova edizione, saranno 1.000 le classi coinvolte in sei regioni italiane – Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna – che riceveranno gratuitamente materiali ludico-didattici pensati per bambini dai 6 agli 11 anni.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Neways, azienda di comunicazione specializzata in progetti educativi, prevede l’invio gratuito alle classi aderenti di un kit educativo composto da materiali cartacei e digitali pensati per guidare alunni e insegnanti in un percorso multidisciplinare tra geografia, educazione civica e lingua inglese. Attraverso contenuti originali, giochi, schede interattive e attività CLIL (Content and Language Integrated Learning), gli studenti saranno accompagnati, in modo divertente e coinvolgente, alla scoperta di 5 macro-temi: il viaggio, inteso come momento formativo che aiuta a sviluppare creatività e senso dell’avventura; il galateo del piccolo viaggiatore; l’aereo; l’aeroporto e, infine, l’Italia, con attività per scoprire segreti e curiosità del Belpaese.

A conclusione del progetto, le classi aderenti avranno la possibilità di partecipare a un contest creativo, mettendo in pratica quanto appreso e aggiudicarsi voucher viaggio Volotea per tutti gli alunni e per l’insegnante, oltre a un kit di cancelleria.

“La risposta ricevuta lo scorso anno è andata ben oltre le nostre aspettative – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea – Bambini, insegnanti e famiglie ci hanno accompagnato in un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, fatto di creatività, scoperta e passione. Siamo felici di rimetterci in volo con una nuova edizione di Tutti a Bordo!, per continuare a promuovere la cultura del viaggio e la bellezza del nostro Paese, anche tra i più piccoli”.

La prima edizione di Tutti a Bordo! ha coinvolto oltre 25.000 studenti, più di 1.000 insegnanti e un’ondata di entusiasmo dalle Alpi alla Sicilia. Il progetto si è concluso con la vittoria della classe 5^A dell’Istituto Comprensivo “Baseggio” di Venezia, che ha realizzato un’opera ispirata al patrimonio culturale italiano: “L’Italia, un’opera d’arte”.