Royal Air Maroc inaugura il volo Casablanca-San Pietroburgo

Royal Air Maroc (Ram) inaugurerà il primo volo diretto tra Casablanca e San Pietroburgo domani, mercoledì 21 gennaio. All’aeroporto di Pulkovo, in Russia, il benvenuto si annuncia solenne, con spettacoli di danza tradizionale marocchina e una cerimonia ufficiale di taglio del nastro. L’evento inizierà alle 4.30 del mattino con attività per i passeggeri e culminerà con l’inaugurazione ufficiale della rotta alle 4.55.

Il nuovo servizio sarà operativo tre volte a settimana con Boeing 737-800. In particolare, gli orari dei voli prevedono partenze da Casablanca il martedì, il venerdì e la domenica alle 23.10 ora locale, con arrivo a San Pietroburgo alle 6.55 del giorno successivo. I voli di ritorno partiranno da San Pietroburgo il lunedì, il mercoledì e il sabato alle 8.05, con arrivo a Casablanca alle 11.45 ora locale. La rotta per San Pietroburgo, sei ore di volo circa, si aggiunge al servizio giornaliero di Royal Air Maroc tra Casablanca e Mosca.