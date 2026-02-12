Compagnia aerea russa evacua turisti e sospende voli per Cuba

Rossia, di proprietà della compagnia di bandiera russa Aeroflot, ha deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti con Cuba dopo avere evacuato i turisti russi attualmente sull’isola. La decisione è dovuta alle difficoltà per i rifornimenti di carburante degli aerei a Cuba in seguito alla grave crisi energetica provocata dal blocco dei rifornimenti di petrolio che gli Usa hanno deciso di imporre all’Avana.

“Il ministero dei Trasporti russo e l’ente dell’aviazione civile russo – si legge in una nota – stanno monitorando da vicino la situazione dei voli tra i due Paesi, mantenendo un contatto costante con le autorità aeree cubane. Le parti sono alla ricerca di possibilità alternative per riprendere il programma di voli in entrambe le direzioni”.