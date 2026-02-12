Compagnia aerea russa evacua turisti e sospende voli per Cuba

12 Febbraio 2026, 11:52

Cuba, Varadero

Rossia, di proprietà della compagnia di bandiera russa Aeroflot, ha deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti con Cuba dopo avere evacuato i turisti russi attualmente sull’isola. La decisione è dovuta alle difficoltà per i rifornimenti di carburante degli aerei a Cuba in seguito alla grave crisi energetica provocata dal blocco dei rifornimenti di petrolio che gli Usa hanno deciso di imporre all’Avana.

“Il ministero dei Trasporti russo e l’ente dell’aviazione civile russo – si legge in una nota – stanno monitorando da vicino la situazione dei voli tra i due Paesi, mantenendo un contatto costante con le autorità aeree cubane. Le parti sono alla ricerca di possibilità alternative per riprendere il programma di voli in entrambe le direzioni”.

aeroflotcrisi energeticacubarossiaRussia Esteri
