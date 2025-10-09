Royal Air Maroc, Walid El Khassal nuovo direttore regionale per l’Italia

Cambio al vertice di Royal Air Maroc in Italia: Walid El Khassal è stato nominato nuovo Direttore Regionale della compagnia in Italia, succedendo a Mohamed Adil Korchi, che ha ricoperto questo incarico per quattro anni.

Già Direttore Regionale per il Benelux, Walid El Khassal ha assunto ufficialmente il nuovo ruolo il 1° agosto 2025. Con oltre 14 anni di esperienza all’interno di Royal Air Maroc, ha maturato una solida competenza in ambito manageriale, ricoprendo incarichi di rilievo in diversi settori e mercati internazionali.

Presente in Italia da oltre mezzo secolo, Royal Air Maroc – compagnia aerea di bandiera del Marocco – continua ad ampliare la propria rete di collegamenti verso il Marocco, l’Africa e le Americhe.

Con l’apertura della nuova rotta Catania–Casablanca, attiva dal 28 giugno 2025, la compagnia serve attualmente sette aeroporti italiani: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino e Venezia, offrendo complessivamente 45 frequenze settimanali verso Casablanca, principale hub del network Royal Air Maroc. La compagnia prevede una significativa espansione della propria rete internazionale, che conta già oltre 90 destinazioni in 40 Paesi, con nuove aperture previste anche sul mercato italiano.

Nel frattempo, la flotta è stata recentemente rafforzata con l’arrivo di 2 Boeing 787‑9 Dreamliner e 7 Boeing 737 MAX. Entro la fine del 2025, si prevede l’introduzione di ulteriori aeromobili, per arrivare a 62 unità, che diventeranno 72 nel 2026.