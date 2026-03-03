Ryanair: 13,3 milioni di passeggeri a febbraio, a +6%
03 Marzo 2026, 12:40
Ryanair ha chiuso il mese di febbraio con 13,3 milioni di passeggeri, in crescita del 6% rispetto all’analogo periodo precedente, con un indice di riempimento dei voli invariato al 92%.
Negli ultimi 12 mesi il gruppo ha raggiunto quota 1207,6 milioni di passeggeri, in crescita del 4% rispetto all’analogo dato del 2025. Invariato anche in questo caso l’indice di riempimento, che si conferma al 94%.
