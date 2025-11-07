Ryanair: dal 12 novembre solo carte d’imbarco digitali

07 Novembre 2025, 12:05

Da mercoledì 12 novembre Ryanair accetterà solo carte d’imbarco digitali. Ciò significa che i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea fisica, ma dovranno invece utilizzare la carta d’imbarco digitale generata nella loro app “myRyanair” durante il check-in per salire a bordo del loro volo Ryanair.

Questo passaggio, già adottato da quasi l’80% degli oltre 207 milioni di passeggeri annuali di Ryanair, offrirà un’esperienza di viaggio più veloce, più intelligente e più ecologica. Consentirà inoltre ai passeggeri di accedere più facilmente a una serie di funzioni innovative disponibili nell’app, tra cui:

Order to Seat: ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi.

Live Flight Information: aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi.

Direct Disruption Updates: notifiche live dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi

Alternative Flight Options: opzioni di volo alternative in tempo reale durante le interruzioni.

Travel Documents: accessibili in un unico comodo luogo.

