Tribunali danno ragione a Ryanair: annullate 3 multe

Ryanair accoglie con favore una serie di vittorie in tribunale a Bologna e Bari che hanno annullato tre sanzioni ENAC emesse nel 2022. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali – tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (ATC), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero ENAV – e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento EU261.

Nonostante questi chiari casi di circostanze eccezionali, ENAC ha erroneamente imposto tre sanzioni separate per un totale di oltre €71.000, costringendo Ryanair a pagare anticipatamente queste sanzioni illegittime (per evitare gli interessi di mora in attesa della sentenza). Tutti e tre i provvedimenti sono ora stati annullati e il tribunale ha ordinato che tali sanzioni debbano essere rimborsate da ENAC a Ryanair.

Queste 3 sentenze riaffermano la posizione da tempo sostenuta da Ryanair secondo cui le compagnie aeree non possono essere penalizzate per cancellazioni causate da circostanze eccezionali, che sono completamente al di fuori del loro controllo.