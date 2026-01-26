Ryanair, nel III trimestre ricavi e passeggeri in crescita

Ryanair chiude il terzo trimestre dell’anno fiscale 2026 con ricavi pari a 3,21 miliardi di euro, in crescita del 9%. I ricavi programmati sono aumentati del 10% raggiungendo i 2,10 miliardi, grazie a un aumento del traffico del 6% e a un aumento delle tariffe del 4%, favorito dalle numerose prenotazioni effettuate a ottobre per le vacanze scolastiche e quelle last minute per Natale e Capodanno.

Nel trimestre la compagnia aerea ha registrato un utile al netto di 115 milioni di euro, al loro delle componenti straordinarie e rispetto ai 149 milioni di euro registrato nello stesso trimestre dell’anno precedente. Una componente straordinaria di 85 milioni di euro rappresenta un “accantonamento pari a circa il 33% dell’infondata multa inflitta dall’Agcm italiana, che i nostri legali sono certi verrà annullata in appello”, si legge in una nota. La liquidità lorda era pari a 2,4 miliardi di euro. Ryanair distribuirà un dividendo intermedio di 0,193 euro per azione.

La compagnia aerea prevede che il traffico nell’anno fiscale 2026 crescerà del 4% fino a raggiungere quasi 208 milioni di passeggeri (precedentemente erano 207 milioni), grazie alla forte domanda e alle consegne Boeing anticipate rispetto alle previsioni. La società prevede che le tariffe supereranno il 7% di crescita. Per l’intero anno previsto un utile netto, escludendo voci straordinarie, compreso tra 2,13 e 223 miliardi di euro. Il risultato finale dell’esercizio 2026 rimane esposto a sviluppi esterni negativi nel quarto trimestre, tra cui “l’escalation del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, shock macroeconomici e qualsiasi ulteriore impatto dei ripetuti scioperi Atc europei e della cattiva gestione”, si evidenzia in una nota.