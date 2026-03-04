Solo il 4,3% dei giovanissimi vuole fare il pilota d’aereo

Più di un giovane su due vuole ancora realizzare i sogni d’infanzia. È quanto emerge da un sondaggio commissionato da Vueling su un campione di 1.000 italiani tra i 16 e i 20 anni, realizzato in vista della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo.

Secondo i dati, il 55% degli intervistati dichiara di voler ancora realizzare il lavoro che sognava da bambino. Tra le professioni più citate figurano il calciatore (11,5%, quasi esclusivamente tra i ragazzi), il medico (7,2%) e l’insegnante (5%), accanto a carriere artistiche, scientifiche e digitali come quella dell’influencer.

La carriera da pilota rappresenta un caso emblematico: sebbene solo il 4,3% degli intervistati la indichi come sogno d’infanzia, il 40% afferma di averla presa in considerazione almeno una volta. Tra le ragazze l’interesse è comunque significativo – circa una su tre – ma il settore rimane fortemente sbilanciato, con appena il 5% di piloti donna a livello globale. Tra le motivazioni che frenano questa scelta emergono dubbi sulle proprie capacità, la lunghezza e selettività del percorso formativo e la percezione di un ambiente ancora poco rappresentativo.