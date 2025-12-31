Gennaio, ecco tutti gli stop nei trasporti già annunciati

L’anno nuovo non è ancora iniziato ma gennaio si annuncia già come mese di fuoco per chi dovrà viaggiare a causa di alcuni scioperi che coinvolgeranno aerei, treni e taxi.

La giornata più complessa per chi vola è il 9 gennaio. Il personale navigante di easyJet (assistenti di volo e piloti basati in Italia, secondo le modalità proclamate) si ferma per 24 ore. Possibili cancellazioni e riprogrammazioni, con effetto domino anche oltre la fascia di sciopero.

Lo stesso giorno incroceranno le braccia anche gli assistenti di volo Vueling ma per 8 ore (indicativamente dalle 10 alle 18). Inoltre a Milano Linate lo sciopero di 24 ore coinvolge il personale Swissport; e sempre sugli scali milanesi è prevista un’astensione del personale Airport Handling.

A livello nazionale, il sindacato CUB Trasporti ha inoltre proclamato 4 ore (13–17) per il personale delle società di handling associate Assohandlers, con impatti variabili a seconda degli scali. Tradotto: check-in, imbarco e riconsegna bagagli potrebbero rallentare sensibilmente, anche per i voli non direttamente cancellati.

Il 12 gennaio, in Lombardia, il personale Trenord aderente a ORSA Ferrovie incrocia le braccia per 23 ore, dalle 3 del 12 gennaio alle 2 del 13.

In Umbria, il 13 genaio il personale Busitalia Sita Nord sciopera 24 ore (con modalità differenziate fra servizi), mobilitazione regionale indetta da USB Lavoro Privato. Nella stessa data, si annuncia uno sciopero nazionale di 24 ore dei taxi, promosso da un fronte molto ampio di sigle, con la sola eccezione del bacino umbro.