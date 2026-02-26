Oggi sciopero aereo di 24 ore, cancellati 300 voli

Disagi per chi si sposta in aereo oggi per lo sciopero di 24 ore del settore. Cancellati dalle compagnie coinvolte, Ita Airways e easy Jet, circa 300 voli a livello nazionale. Lo fanno sapere i sindacati spiegando che il numero tiene conto anche di quelli cancellati preventivamente in vista dell’agitazione. Circa l’87% del personale, affermano i sindacati, ha aderito alla protesta.

Ita Airways ha fatto sapere nei giorni scorsi di essere stata costretta ad annullare il 55% dei voli (circa 160 voli secondo i sindacati). Si è conclusa la prima fascia di garanzia (dalle 7 alle 10) mentre una seconda è prevista dalle 18 alle 21.

A incrociare le braccia sono i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti. E’ interessato, fino a 24 ore, il personale sia di terra che di volo delle compagnie Ita Airways, easyJet per uno stop proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Per Vueling, invece, uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato.

Nel dettaglio, Ita Airways ed easyJet scioperano per l’intera giornata, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp; per Vueling, invece, uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato. Previsti anche presidi a Fiumicino, Linate, Malpensa e Napoli dalle 10 alle 16, fanno presenti le sigle sindacali.