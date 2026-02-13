Scioperi aerei confermati durante le Olimpiadi, nuovo scontro Salvini-sindacati

13 Febbraio 2026, 11:20

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

Gli scioperi nel trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo sono confermati. Nonostante l’invito del Garante, rafforzato dalla richiesta del ministro ai Trasporti Matteo Salvini, a spostare le proteste in date che non si sovrappongano con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, i sindacati tengono il punto. Rinfocolando così lo scontro con il vicepremier e leader della Lega, che taccia i rappresentanti dei lavoratori di essere “anti-italiani” e si prepara a rispondere “con forza”.

Ad accendere la miccia è la risposta dei sindacati alla delibera in cui il Garante degli scioperi chiedeva lo spostamento degli scioperi del 16 febbraio (che riguardano Ita Airways, EasyJet e Vueling) e del 7 marzo (che interesserà l’Enav di Roma).
“Le azioni di sciopero sono state proclamate a sostegno delle vertenze per il rinnovo del Ccnl e di contratti aziendali di lavoro scaduti da molti mesi, ed in presenza di trattative infruttuose con aziende sorde alle legittime istanze”, scrivono tutti i sindacati di categoria in una missiva al ministero dei Trasporti e alla Commissione di Garanzia. Aziende che “non hanno dato prova di volerli rinnovare a condizioni adeguate, rendendo, di fatto, impossibile la cancellazione o il differimento delle azioni sindacali legittimamente proclamate”, spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp.

Immediata la reazione irata di Salvini: “I sindacati che ignorano le richieste del Garante e le proposte di mediazione del Ministero si dimostrano irresponsabili e anti-italiani”. Per il ministro “pensare di bloccare il traffico aereo” mentre si svolge la Milano-Cortina “è assurdo”: “un affronto non solo ai cittadini ma anche agli atleti olimpici e paralimpici”. “Sapremo rispondere con forza, pretendendo il rispetto della legge e dell’Italia”, è la promessa di Salvini. La decisione è attesa per stamattina dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove i sindacati sono stati convocati per le 10. Ma la strada sembra già tracciata. “Se dicessero di no, interverremo come prevede la legge, con la precettazione”, ha già anticipato Salvini.   

A prendere una posizione critica sulla decisione dei sindacati sono anche i consumatori. “Le rivendicazioni dei lavoratori sono sacrosante e da sostenere pienamente”, ma gli scioperi “arrecheranno un danno enorme a quanti, a causa della serrata, non potranno raggiungere le destinazioni legate ai giochi olimpici”, afferma il Codacons, che suggerisce di differire le date.

