TAP Air Portugal: i voli per Luanda al via dal nuovo aeroporto

A partire dal 1^ dicembre tutti i voli TAP Air Portugal da e per Luanda saranno operati presso il moderno Aeroporto Internazionale Dr. António Agostinho Neto (NBJ), situato nel comune di Ícolo e Bengo, nella provincia di Luanda, a circa 42 km dal centro città.

Il trasferimento al nuovo aeroporto consente a TAP di adeguare le proprie operazioni alla nuova infrastruttura aeroportuale di Luanda, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più confortevole e pratica.

La compagnia aerea portoghese opera attualmente un volo giornaliero tra Lisbona e Luanda e uno settimanale da Porto, contribuendo a rafforzare i legami storici e culturali che uniscono Portogallo e Angola.