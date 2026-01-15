Turkish Airlines è rientrata nel Consiglio direttivo dell’AIRE

Partecipando agli sforzi collaborativi del settore dell’aviazione internazionale a vari livelli, Turkish Airlines continua la sua solida presenza nell’Airlines International Representation in Europe (AIRE), un’organizzazione di compagnie aeree con sede a Bruxelles che rappresenta le compagnie aeree associate nelle interazioni con le istituzioni legislative ed esecutive europee. Grazie allo sforzo collaborativo delle compagnie aeree associate, l’AIRE è attivamente impegnata in numerosi settori dell’industria aeronautica, in particolare nella sostenibilità, nell’efficienza operativa e nei diritti dei passeggeri.

In linea con questa missione, Özlem Özyön, SVP International Relations and Alliances di Turkish Airlines, è stata eletta Vice President dell’AIRE, rafforzando ulteriormente il ruolo della compagnia di bandiera nell’ecosistema dell’aviazione europea.

Con oltre 25 anni di esperienza professionale nel settore dell’aviazione, Özlem Özyön, nel suo nuovo ruolo di Vice President dell’AIRE, contribuirà alla governance e allo sviluppo istituzionale dell’organizzazione, rappresentando al contempo gli interessi del settore dell’aviazione nei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea e rafforzando il dialogo tra le compagnie aeree e gli organismi di regolamentazione.

Commentando la sua nomina, Özlem Özyön, SVP International Relations and Alliances di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Sono lieta di assumere il ruolo di Vice President dell’AIRE in un momento in cui la stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione e le compagnie aeree è più cruciale che mai. Questa responsabilità offre un’importante opportunità per promuovere un dialogo costruttivo, definire politiche progressiste e amplificare la voce delle compagnie aeree nel panorama normativo”.

Questa nomina rafforza la posizione di Turkish Airlines come stakeholder attivo e influente all’interno della comunità aeronautica europea e mondiale, sottolineando il costante impegno della compagnia aerea verso un coinvolgimento e una collaborazione costruttivi.