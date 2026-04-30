Turkish Airlines riprende i voli per Beirut, Damasco e Amman

Turkish Airlines ha annunciato la ripresa dei collegamenti verso Beirut, Damasco e Amman dal 1 maggio, dopo che i voli dalla Turchia per queste destinazioni erano stati cancellati a causa del conflitto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Il 28 febbraio, giorno in cui il conflitto è iniziato, la Turkish Airlines aveva annunciato l’immediata interruzione dei voli dalla Turchia per il Libano, la Siria, l’Iraq, l’Iran, la Giordania, il Qatar, il Kuwait, il Bahrein, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman.

Anche le compagnie aeree low cost turche, come Ajet e Pegasus airlines, avevano cancellato a causa della guerra i loro collegamenti aerei verso Iran, Iraq, Giordania, Libano e una serie di destinazioni del Golfo e la sospensione di questi servizi è stata più volte estesa.