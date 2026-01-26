Turkish Airlines riprende i voli su Tirana
26 Gennaio 2026, 12:40
Turkish Airlines ha ripreso a volare su Tirana, la capitale dell’Albania. I voli della compagnia di bandiera verso Tirana saranno operati con sette frequenze settimanali, rafforzando ulteriormente i collegamenti aerei tra Istanbul e i Balcani.
Operati dall’aeroporto di Istanbul, questi voli consentiranno ai passeggeri che viaggiano sulla rotta di Tirana di accedere alla rete globale dei voli Turkish Airlines, offrendo collegamenti comodi e veloci verso destinazioni in Turchia e in tutto il mondo.
Maggiori informazioni su Turkish Airlines e gli orari dei voli al sito www.turkishairlines.com oppure presso gli uffici di Turkish Airlines.
