Vietnam Airlines cambia rotte di volo per evitare il Medio Oriente

Vietnam Airlines ha adeguato gli itinerari dei suoi voli da e per l’Europa per evitare l’aria di conflitto nel Medio Oriente, dove l’escalation delle ostilità ha portato alla chiusura di ampie fasce di spazio aereo.

Tutti i voli europei in partenza e in arrivo saranno operati su percorsi alternativi che bypassano le aree a rischio, garantendo però la continuità delle operazioni. Vietnam Airlines ha precisato che queste modifiche, necessarie per motivi di sicurezza, potrebbero comportare tempi di volo più lunghi e potenziali effetti a catena sull’intero network.

Ai passeggeri è stato consigliato di consultare regolarmente i canali ufficiali della compagnia per eventuali aggiornamenti su orari e itinerari. L’adattamento dei percorsi avviene nel contesto di restrizioni imposte da diversi paesi mediorientali che hanno chiuso o limitato il loro spazio aereo, con impatto sui principali hub come Dubai, Abu Dhabi e Doha.