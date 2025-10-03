Volotea cresce: nel 2025 attesi ricavi per 840 mln di euro

Volotea prosegue nel suo percorso di crescita e si prepara a chiudere il 2025 sempre più in positivo, registrando i migliori risultati finanziari di sempre. Infatti, la compagnia aerea stima, per l’anno in corso, ricavi per circa 840 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2024 (810 milioni), e un EBITDA superiore ai 190 milioni di euro, con un incremento del 29% rispetto ai 147,2 milioni dell’anno precedente.

Il margine operativo lordo è previsto tra il 22% e il 24%, circa cinque punti percentuali in più. In forte crescita anche l’EBIT, previsto tra i 70 e gli 80 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 33,5 milioni di euro del 2024 (+116%), con un margine EBIT tra l’8,5 e il 9%, superiore di oltre 4,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Parallelamente, la compagnia ha compiuto un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di rafforzamento del capitale avviato nel 2024, con una nuova iniezione di 10 milioni di euro da parte degli azionisti attuali: il management team guidato dal CEO e fondatore Carlos Muñoz, Aegean Airlines e il fondo americano PAR Capital. Questa nuova tranche si aggiunge ai 46 milioni già raccolti nel 2024, per un totale, ad oggi, di 56 milioni di euro. Sebbene per questa seconda fase fosse prevista un’iniezione di circa 50 milioni, la

solida prospettiva per il 2025 ha permesso di limitare l’investimento a soli 10 milioni.

“Siamo molto felici di annunciare queste previsioni per il 2025 che, grazie alla forte domanda, a una strategia di mercato altamente differenziata e a un’operatività di qualità, ci consentiranno di raggiungere i migliori margini nella storia della nostra giovane compagnia aerea. In particolare, abbiamo sfruttato una crescita controllata, pari a circa il 5%, per migliorare la redditività di 4-5 punti percentuali. Anche per il 2026, le prospettive restano positive, con trend di mercato solidi e numerose opportunità, con una crescita attesa superiore al 10%, condizionata unicamente dalla disponibilità di aeromobili. Desidero ringraziare in modo speciale tutti i nostri dipendenti e partner, oltre ai tantissimi clienti che, negli ultimi mesi, hanno riposto la loro fiducia in noi”, ha detto Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea.