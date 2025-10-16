Wizz Air annuncia nuovo volo tra Roma e Bratislava

Wizz Air continua la sua espansione in Italia e annuncia una nuova rotta che connette Roma Fiumicino con Bratislava. Il nuovo collegamento sarà operativo su base giornaliera a partire dal 16 marzo 2026.

I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono disponibili dal 16 ottobre su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ, con tariffe a partire da soli 19,99€.

Il lancio di questa nuova rotta rafforza ulteriormente l’impegno di Wizz Air nel consolidare la propria presenza in Italia. Roma Fiumicino è la base più grande della compagnia nel Paese, con oltre 580 dipendenti diretti e una rete di 63 rotte verso 24 Paesi. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aggiunta di 5 nuove rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh, Valencia e, pochi giorni fa, Podgorica – questa nuova rotta conferma il ruolo strategico di Roma nella rete italiana ed europea di Wizz Air.

“L’apertura di questa nuova rotta tra Roma e Bratislava è un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Italia, il nostro mercato più importante in termini di passeggeri. Il successo di questo percorso è anche merito dell’impegno del nostro team di Fiumicino, composto da oltre 580 colleghi dedicati a offrire un servizio di altissimo livello. Con questa nuova rotta, ribadiamo la nostra volontà di investire e crescere nel principale aeroporto della capitale, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita turistica dell’area. Senza dubbio, il nuovo collegamento sarà accolto con grande entusiasmo dai nostri passeggeri italiani — che viaggino per piacere o per lavoro — così come da coloro che arrivano dalla Slovacchia per visitare familiari e amici nel nostro accogliente Paese. Ogni nuova rotta rafforza il nostro legame con l’Italia e conferma il nostro impegno a offrire più opportunità, più destinazioni e più motivi per viaggiare. È ora di volare ancora più in alto, Roma”, ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.