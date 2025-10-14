Wizz Air apre il volo Roma-Podgorica per la Summer 26

Wizz Air continua la sua espansione in Italia con una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento opererà due volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 2 giugno 2026.

I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ, con tariffe a partire da 19,99 euro.

Podgorica, la capitale del Montenegro, è una città dinamica circondata da paesaggi naturali mozzafiato. Situata all’incrocio delle principali rotte regionali, è un punto di partenza ideale per esplorare le splendide montagne, i fiumi e la bellissima costa adriatica del paese. Questa nuova rotta collegherà un nodo strategico dei Balcani con la capitale italiana, offrendo una porta d’accesso per scoprire le meraviglie storiche e culturali di Roma e oltre.

Il lancio di questa nuova rotta diretta da Podgorica a Roma Fiumicino rafforza ulteriormente l’impegno di Wizz Air nell’espandere la sua presenza in Italia. Roma Fiumicino è la più grande base di Wizz Air nel Paese, con oltre 580 dipendenti diretti e un network di 62 rotte che servono 24 Paesi. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aumento di 5 rotte importanti – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh e Valencia – questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo strategico di Roma all’interno del network italiano della compagnia aerea.