Wizz Air estende la ‘Wizz Class’ a tutto il network

Wizz Air sta estendendo il servizio WIZZ Class a tutta la sua rete di collegamenti. La decisione segue il successo di un periodo di prova condotto in sei basi operative e la forte domanda da parte dei passeggeri che ricercano maggiore comfort senza dover pagare tariffe premium.

Il lancio globale ha inizio oggi, 9 febbraio, rendendo il servizio disponibile anche sulle rotte dove non era precedentemente offerto.

Inizialmente, la WIZZ Class era stata introdotta su voli selezionati da e per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton, Londra Gatwick e Roma Fiumicino. In queste basi, l’adesione al servizio ha superato le aspettative, in particolare tra i viaggiatori d’affari alla ricerca di maggiore spazio e di un’esperienza di bordo più fluida.

Con la WIZZ Class, i passeggeri possono usufruire del posto centrale riservato libero in prima fila (1B e 1E), garantendo uno spazio personale extra e un ambiente più confortevole per rilassarsi o lavorare. Poiché la prima fila offre anche uno spazio aggiuntivo per le gambe, il servizio migliora sensibilmente il comfort pur mantenendo l’efficiente configurazione della cabina a classe unica di Wizz Air.

La WIZZ Class può essere acquistata come servizio aggiuntivo durante il processo di prenotazione selezionando i pacchetti Smart o Plus, che includono già l’imbarco prioritario e un trolley da 10 kg. Oltre al posto centrale riservato, i clienti WIZZ Class riceveranno gratuitamente uno snack e una bevanda analcolica.

“Dopo aver testato la WIZZ Class in sei delle nostre basi e aver ricevuto feedback estremamente positivi, è apparso chiaro che i passeggeri apprezzano il comfort e lo spazio extra forniti da questo servizio – ha detto Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air – Anche con il lancio iniziale limitato, la domanda ha superato le nostre aspettative. Ecco perché ora stiamo estendendo la WIZZ Class a tutto il network, offrendo a un numero ancora maggiore di clienti l’accesso a spazio e praticità aggiuntivi, restando fedeli al nostro efficiente modello a classe unica”.

A differenza dei tradizionali prodotti di business class, la WIZZ Class non richiede costose riconfigurazioni della cabina. Bloccando semplicemente i due posti centrali, Wizz Air offre un’esperienza più spaziosa preservando l’alta efficienza della configurazione che permette di mantenere tariffe basse.

Sulla scia dei riscontri entusiastici dei primi passeggeri, Wizz Air è lieta di accogliere a bordo sempre più clienti WIZZ Class ora che il servizio è disponibile su tutto il network.