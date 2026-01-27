Wizz Air lancia nuova rotta da Malpensa per la Romania

Wizz Air prosegue il potenziamento della sua base strategica di Milano Malpensa, consolidando la sua sinergia con SEA. La compagnia aerea, confermando la centralità della sua base lombarda nel proprio network europeo, annuncia oggi l’apertura di una nuova rotta diretta verso Iași, rispondendo così alla crescente domanda di connettività verso l’Europa orientale.

La nuova connessione prenderà ufficialmente il via il prossimo 20 maggio, durante la prossima stagione estiva. La programmazione prevede due frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica: una calendarizzazione studiata appositamente per offrire l’opportunità perfetta di un long weekend, permettendo ai viaggiatori di partire a metà settimana o di sfruttare il fine settimana per una fuga culturale.

L’introduzione di questa nuova rotta sottolinea il ruolo cruciale di Milano Malpensa nelle operazioni di Wizz Air. Dopo un 2025 da record, che ha visto il vettore trasportare oltre 4.2 milioni di passeggeri dallo scalo (+25.8% sull’anno precedente) e operare con indici di affidabilità ai vertici del settore (99,6%), l’aggiunta di Iași consolida ulteriormente la leadership della compagnia in Lombardia. La Romania si conferma, invece, uno dei mercati chiave per il vettore, che continua a unire le comunità e a facilitare gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi.