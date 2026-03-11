Flydubai tornerà a volare da Catania il 18 marzo

Dovrebbero riprendere da mercoledì 18 marzo tre collegamenti settimanali diretti operati da Flydubai tra Catania e Dubai. Dallo scorso 28 febbraio i voli su Dubai, che rappresenta la principale porta di collegamento tra l’Europa e l’Asia, e la Sicilia sono fermi. Restano operativi solo quelli di Turkish Airlines via Istanbul.

All’aeroporto di Catania, infatti, nei primi dieci giorni di conflitto, sono stati cancellati cinque voli con circa mille passeggeri rimasti a terra. E adesso si temono seri contraccolpi al turismo isolano, in particolare a Toarmina, negli ultimi anni meta non solo degli statunitensi ma anche di turisti di fascia alta provenienti dal Golfo o dall’Oriente in generale.

Intanto, al momento restano confermati i voli Wizz Air per Tel Aviv da Catania e Palermo, che partiranno rispettivamente il 5 maggio da Fontanarossa e il 1 agosto da Punta Raisi.