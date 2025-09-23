Wizz Air nominata compagnia aerea sostenibile dell’anno

Wizz Air è stata premiata come Compagnia Aerea Sostenibile dell’Anno 2025 al Gala degli Airline Economics Sustainability Awards. I premi annuali, organizzati da Airline Economics, celebrano i leader del settore dell’aviazione nell’ambito della gestione ambientale, dell’innovazione e del benessere sociale attraverso le loro iniziative nel periodo di 12 mesi fino alla fine di agosto 2025. I vincitori sono stati selezionati attraverso i risultati di un sondaggio a livello industriale con dati approfonditi su sostenibilità ed emissioni forniti da Estuaire, in collaborazione con i team editoriali e di Airline Economics Plus.

La giuria ha lodato Wizz Air per i suoi progressi misurabili nella riduzione del carbonio, la trasparenza nella rendicontazione e l’ambizioso piano per raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2050, presentato nell’aprile di quest’anno. La giuria ha sottolineato la trasparenza della rendicontazione di Wizz Air, l’investimento in aerei a basso consumo di carburante e le strategie operative che danno priorità alla performance ambientale.

“I Sustainability Awards sono una testimonianza del crescente impegno dell’industria aerea verso la decarbonizzazione – ha detto Victoria Tozer-Pennington, Editor e co-fondatrice di Airline Economics – Siamo orgogliosi di mettere in luce le aziende e gli individui che non solo stanno fissando obiettivi ambiziosi, ma stanno anche ottenendo risultati concreti”.

“Siamo onorati di ricevere il premio di Compagnia Aerea Sostenibile dell’Anno 2025. Questo riconoscimento testimonia la dedizione dei nostri colleghi e i progressi che stiamo compiendo nel nostro percorso verso il Net Zero. Continueremo a investire in nuove tecnologie per gli aeromobili, a collaborare per aumentare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione e a promuovere la riforma dello spazio aereo. Il riconoscimento da parte di Airline Economics e Estuaire rafforza la nostra convinzione di essere sulla strada giusta per rafforzare l’ecosistema dell’aviazione. Let’s WIZZ!”, ha aggiunto Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability di Wizz Air.