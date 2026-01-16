Wizz Air tra le low cost più sicure al mondo; ecco tutte le classifiche
16 Gennaio 2026, 12:22
Wizz Air è stata nuovamente classificata tra le 50 compagnie aeree più sicure al mondo collocandosi al nono posto tra le low-cost più sicure a livello globale da Airline Ratings, l’autorità mondiale per la sicurezza aerea, la qualità del prodotto e le recensioni dei passeggeri.
“In Wizz Air, la sicurezza è alla base di ogni nostra decisione. Questo riconoscimento da parte di Airline Ratings riflette la nostra solida cultura della sicurezza, la professionalità del nostro personale e i nostri continui investimenti nella formazione, in aeromobili moderni e nella disciplina operativa – ha detto József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air – Le nostre prestazioni affidabili in condizioni invernali difficili dimostrano ulteriormente l’efficacia delle nostre procedure. Essere riconosciuti ancora una volta tra le compagnie più sicure al mondo — e occupare una posizione così alta tra i vettori low-cost globali — rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza operativa. Siamo grati ai nostri eccezionali colleghi per il loro straordinario lavoro e ad Airline Ratings per questo riconoscimento”.
“Wizz Air ha dimostrato ancora una volta performance solide, guadagnandosi un posto nella top 10 dove i margini tra gli operatori rimangono estremamente ridotti – ha affermato Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings – La bassa età media della loro flotta e il tasso favorevole di incidenti, specialmente se rapportati al numero totale di decolli e atterraggi, sono degni di nota. Confidiamo in una collaborazione ancora più stretta con Wizz Air nel 2026 per approfondire ulteriormente le loro iniziative di sicurezza e il loro quadro operativo”.
DI seguito le due classifiche pubblicate su airlineratings.com. Nel compilare la classifica, l’amministratore delegato Sharon Petersen ha sottolineato l’importanza che i viaggiatori comprendano quanto siano ridotti i margini tra le compagnie aeree più sicure al mondo e che piccole differenze numeriche non devono essere interpretate come lacune in termini di sicurezza. “Tutte le compagnie aeree nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea e affermare che una sia significativamente più o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso”, ha commentato.
The top 25 safest low-cost airlines for 2026
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai
- EasyJet Group
- Southwest
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair Ireland and UK
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile
The top 25 full-service airlines for 2026
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta
- American Airlines
- Fiji Airways