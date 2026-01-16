Wizz Air tra le low cost più sicure al mondo; ecco tutte le classifiche

16 Gennaio 2026, 12:22

Wizz Air è stata nuovamente classificata tra le 50 compagnie aeree più sicure al mondo collocandosi al nono posto tra le low-cost più sicure a livello globale da Airline Ratings, l’autorità mondiale per la sicurezza aerea, la qualità del prodotto e le recensioni dei passeggeri.

“In Wizz Air, la sicurezza è alla base di ogni nostra decisione. Questo riconoscimento da parte di Airline Ratings riflette la nostra solida cultura della sicurezza, la professionalità del nostro personale e i nostri continui investimenti nella formazione, in aeromobili moderni e nella disciplina operativa – ha detto József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air – Le nostre prestazioni affidabili in condizioni invernali difficili dimostrano ulteriormente l’efficacia delle nostre procedure. Essere riconosciuti ancora una volta tra le compagnie più sicure al mondo — e occupare una posizione così alta tra i vettori low-cost globali — rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza operativa. Siamo grati ai nostri eccezionali colleghi per il loro straordinario lavoro e ad Airline Ratings per questo riconoscimento”.

“Wizz Air ha dimostrato ancora una volta performance solide, guadagnandosi un posto nella top 10 dove i margini tra gli operatori rimangono estremamente ridotti – ha affermato Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings – La bassa età media della loro flotta e il tasso favorevole di incidenti, specialmente se rapportati al numero totale di decolli e atterraggi, sono degni di nota. Confidiamo in una collaborazione ancora più stretta con Wizz Air nel 2026 per approfondire ulteriormente le loro iniziative di sicurezza e il loro quadro operativo”.

DI seguito le due classifiche pubblicate su airlineratings.com. Nel compilare la classifica, l’amministratore delegato Sharon Petersen ha sottolineato l’importanza che i viaggiatori comprendano quanto siano ridotti i margini tra le compagnie aeree più sicure al mondo e che piccole differenze numeriche non devono essere interpretate come lacune in termini di sicurezza. “Tutte le compagnie aeree nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea e affermare che una sia significativamente più o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso”, ha commentato.

The top 25 safest low-cost airlines for 2026

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair Ireland and UK
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

The top 25 full-service airlines for 2026

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

