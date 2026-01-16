Wizz Air tra le low cost più sicure al mondo; ecco tutte le classifiche

Wizz Air è stata nuovamente classificata tra le 50 compagnie aeree più sicure al mondo collocandosi al nono posto tra le low-cost più sicure a livello globale da Airline Ratings, l’autorità mondiale per la sicurezza aerea, la qualità del prodotto e le recensioni dei passeggeri.

“In Wizz Air, la sicurezza è alla base di ogni nostra decisione. Questo riconoscimento da parte di Airline Ratings riflette la nostra solida cultura della sicurezza, la professionalità del nostro personale e i nostri continui investimenti nella formazione, in aeromobili moderni e nella disciplina operativa – ha detto József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air – Le nostre prestazioni affidabili in condizioni invernali difficili dimostrano ulteriormente l’efficacia delle nostre procedure. Essere riconosciuti ancora una volta tra le compagnie più sicure al mondo — e occupare una posizione così alta tra i vettori low-cost globali — rafforza il nostro impegno verso l’eccellenza operativa. Siamo grati ai nostri eccezionali colleghi per il loro straordinario lavoro e ad Airline Ratings per questo riconoscimento”.

“Wizz Air ha dimostrato ancora una volta performance solide, guadagnandosi un posto nella top 10 dove i margini tra gli operatori rimangono estremamente ridotti – ha affermato Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings – La bassa età media della loro flotta e il tasso favorevole di incidenti, specialmente se rapportati al numero totale di decolli e atterraggi, sono degni di nota. Confidiamo in una collaborazione ancora più stretta con Wizz Air nel 2026 per approfondire ulteriormente le loro iniziative di sicurezza e il loro quadro operativo”.

DI seguito le due classifiche pubblicate su airlineratings.com. Nel compilare la classifica, l’amministratore delegato Sharon Petersen ha sottolineato l’importanza che i viaggiatori comprendano quanto siano ridotti i margini tra le compagnie aeree più sicure al mondo e che piccole differenze numeriche non devono essere interpretate come lacune in termini di sicurezza. “Tutte le compagnie aeree nella Top 25 sono leader mondiali nella sicurezza aerea e affermare che una sia significativamente più o meno sicura di un’altra è sensazionalistico e falso”, ha commentato.

The top 25 safest low-cost airlines for 2026

HK Express Jetstar Airways Scoot flydubai EasyJet Group Southwest airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue FlyNAS Cebu Pacific Jet2 Ryanair Ireland and UK Spring Airlines China Transavia Group Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline Chile

The top 25 full-service airlines for 2026