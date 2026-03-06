Wizz Air UK, luce verde per voli tra UK e USA

Wizz Air UK annuncia ha ricevuto ufficialmente i permessi necessari per operare voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Come comunicato in precedenza, la compagnia aerea non ha intenzione né pianifica di lanciare voli commerciali regolari verso gli USA; la nuova autorizzazione rappresenta un risultato significativo e riflette mesi di preparazione, coordinamento normativo e pianificazione operativa. Con l’ottenimento di tali approvazioni, Wizz Air UK potrà fornire voli charter su misura per le squadre di calcio europee e per i tifosi diretti ai Mondiali, nonché per i tour operator che organizzano viaggi di gruppo verso gli Stati Uniti.

“Questo è un giorno di grande orgoglio ed entusiasmo per tutti nella nostra compagnia – ha detto Yvonne Moynihan, Managing Director di Wizz Air UK – Ricevere l’approvazione per operare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è un traguardo fondamentale per la nostra azienda. Apre la porta a opportunità incredibili, in particolare per le squadre di calcio europee e per i tifosi che attraverseranno l’Atlantico questa estate. Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore dell’azione negli Stati Uniti”.

La compagnia aerea prevede un forte interesse da parte delle squadre di calcio che parteciperanno ai Mondiali. I pacchetti charter saranno progettati per offrire flessibilità, comfort e soluzioni di viaggio efficienti per i grandi gruppi.

Oltre ai viaggi legati al calcio, i servizi charter della compagnia saranno disponibili anche per gruppi aziendali, tour operator, organizzazioni sportive e viaggiatori privati alla ricerca di comodi collegamenti transatlantici.

“Questo risultato riflette la dedizione e la professionalità di tutto il nostro team – ha aggiunto Moynihan -“Siamo entusiasti di accogliere i passeggeri a bordo e di celebrare questo nuovo capitolo mentre espandiamo il nostro raggio d’azione attraverso l’Atlantico”.