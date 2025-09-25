WIZZ All You Can Fly, chi rinnova l’abbonamento avrà un volo gratis

Wizz Air celebra il primo anniversario del suo programma di iscrizione WIZZ All You Can Fly. A partire da oggi, chi rinnoverà l’iscrizione a WIZZ All You Can Fly riceverà il primo volo gratuitamente, come ringraziamento speciale per aver scelto di continuare a volare con la compagnia aerea ultra-low-cost.

L’iscrizione, al costo di 499 euro, dà ai viaggiatori accesso a 780 rotte in 53 Paesi all’interno del network di Wizz Air, con numerose prenotazioni disponibili in un periodo di 12 mesi.

L’abbonamento annuale offre ai viaggiatori più spontanei l’accesso a voli su tutto il network di Wizz Air, con una tariffa di prenotazione ricorrente di soli 9,99 euro. Questo offre loro l’opportunità di volare ed esplorare, risparmiando sui prezzi standard dei biglietti.

Per richiedere il volo omaggio, è necessario assicurarsi che i metodi di pagamento siano aggiornati nell’account WIZZ All You Can Fly. I voli possono essere acquistati tra 72 e 3 ore prima della partenza e sono soggetti alla disponibilità giornaliera.