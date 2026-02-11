WIZZ Youth Challenge, la nuova sfida per gli studenti

Dopo sette anni, WIZZ Youth Challenge è tornata. La low cost infatti chiama a raccolta gli studenti universitari più audaci e creativi d’Europa e non solo per salire sul palcoscenico internazionale e plasmare il futuro dell’aviazione.

La WIZZ Youth Challenge non è una semplice competizione studentesca: è una vera missione aziendale. Gli studenti di corsi di Laurea Triennale e Magistrale, in team da 3-4 persone, affronteranno una sfida strategica reale ideata dai leader di Wizz Air. I partecipanti acquisiranno esperienza pratica, conoscenze approfondite del settore e avranno un confronto diretto con i top decision-maker di una delle compagnie aeree più dinamiche d’Europa.

Con il rilancio della WIZZ Youth Challenge, Wizz Air apre le porte alle giovani menti più brillanti di tutto il suo network, connettendo università, studenti e industria aeronautica come mai prima d’ora.

“Il ritorno della WIZZ Youth Challenge è una celebrazione del talento giovane. Vogliamo che gli studenti sognino in grande, sfidino le convenzioni e scoprano cosa significa guidare un business globale. Questo programma parla di opportunità, creatività e di dare alla prossima generazione una vera voce nell’aviazione”, ha detto Marion Geoffroy, People Officer di Wizz Air.

Queste le date da segnare sul calendario:

Scadenza iscrizioni: 1 marzo 2026

Rilascio del Case Study: 2 marzo 2026

Scadenza invio elaborati: 15 marzo 2026

Semifinali online: 30 marzo – 2 aprile 2026

Grand Final a Budapest: 6–8 maggio 2026, i 6 migliori team voleranno a Budapest per la sfida finale!

Registrati ora: https://wizzyouthchallenge2026.com/

E questi i premi:

1° Posto: Un anno di voli con Wizz — 1 anno di Wizz Discount Club membership + prenotazioni voli gratuite

2° Posto: 500 euro in crediti WIZZ per ogni membro del team

3° Posto: 250 euro in crediti WIZZ per ogni membro del team

(Tutti i crediti sono validi fino al 1 giugno 2027)