A Roma focus sul futuro della meeting industry
30 Giugno 2026, 12:20
Il turismo congressuale e le prospettive di sviluppo per il biennio 2026-2027 saranno al centro del dibattito della filiera MICE nazionale. Il prossimo 9 luglio, il Centro Congressi Confindustria a Roma ospiterà l’evento “Il valore della meeting industry: interpretare il futuro attraverso i dati OICE”. L’appuntamento, promosso da Federcongressi&eventi, riunirà rappresentanti istituzionali e stakeholder per analizzare i principali trend di mercato e presentare ufficialmente il Rapporto OICE “Il mercato dei congressi e degli eventi in Italia nel 2025”.
I lavori si apriranno con i saluti di Leopoldo Destro (Vice Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo), seguiti dagli interventi di Ivana Jelinic (Amministratore Delegato ENIT), Alessandro Onorato (Assessore al Turismo di Roma Capitale) e Massimo Caputi (Presidente Federturismo Confindustria). Al centro della sessione ci sarà la relazione della Presidente di Federcongressi&eventi, Gabriella Gentile, incentrata sull’impatto economico, reputazionale e di innovazione che il comparto genera sui territori.
Il confronto strategico si svilupperà poi su quattro direttrici chiave per la competitività del settore:
Innovazione e capitale umano: curato da Alessandra Albarelli (Direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi).
Internazionalizzazione e competitività: approfondito da Carlotta Ferrari (Presidente Convention Bureau Italia).
Un Sud da valorizzare: focus affidato a Massimiliano Santoli (Managing Partner Studioesse).
Lavoro e nuove competenze: analizzato da Luca Quaratino (Università IULM).