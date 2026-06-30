A Roma focus sul futuro della meeting industry

Il turismo congressuale e le prospettive di sviluppo per il biennio 2026-2027 saranno al centro del dibattito della filiera MICE nazionale. Il prossimo 9 luglio, il Centro Congressi Confindustria a Roma ospiterà l’evento “Il valore della meeting industry: interpretare il futuro attraverso i dati OICE”. L’appuntamento, promosso da Federcongressi&eventi, riunirà rappresentanti istituzionali e stakeholder per analizzare i principali trend di mercato e presentare ufficialmente il Rapporto OICE “Il mercato dei congressi e degli eventi in Italia nel 2025”.

I lavori si apriranno con i saluti di Leopoldo Destro (Vice Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo), seguiti dagli interventi di Ivana Jelinic (Amministratore Delegato ENIT), Alessandro Onorato (Assessore al Turismo di Roma Capitale) e Massimo Caputi (Presidente Federturismo Confindustria). Al centro della sessione ci sarà la relazione della Presidente di Federcongressi&eventi, Gabriella Gentile, incentrata sull’impatto economico, reputazionale e di innovazione che il comparto genera sui territori.

Il confronto strategico si svilupperà poi su quattro direttrici chiave per la competitività del settore:

Innovazione e capitale umano: curato da Alessandra Albarelli (Direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi).

Internazionalizzazione e competitività: approfondito da Carlotta Ferrari (Presidente Convention Bureau Italia).

Un Sud da valorizzare: focus affidato a Massimiliano Santoli (Managing Partner Studioesse).

Lavoro e nuove competenze: analizzato da Luca Quaratino (Università IULM).