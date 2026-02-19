Federcongressi&eventi, il programma della Convention 2026

La XVII Convention Nazionale di Federcongressi&eventi dal titolo ‘L’arte dell’incontro. Oltre ogni frontiera’ si svolgerà a Trieste dal 26 al 28 febbraio e metterà al centro il valore delle persone: la crescita della meeting industry passa infatti dalla capacità dei team di collaborare, innovare, sviluppare nuove competenze e affrontare la complessità con lucidità e visione.

Non solo: il settore dei congressi e degli eventi business vive di collaborazione e trae forza dall’integrazione delle diverse professionalità e la Convention ospitata negli spazi del Generali Convention Center Trieste sarà proprio un laboratorio di idee, relazioni e competenze per fare della crescita personale e collettiva il motore dell’evoluzione del MICE.

L’apertura dei lavori, il 27 febbraio, è affidata a un dialogo ispirazionale con Furio Benussi, plurivincitore della Barcolana, manifestazione simbolo della città. La sessione Vincere insieme: sostenibilità, visione e gioco di squadra partirà dal mare per arrivare alle organizzazioni, esplorando la sostenibilità come scelta concreta, il passaggio generazionale e la capacità di affrontare le sfide grazie a leadership, metodo e spirito di squadra. Attraverso il racconto di esperienze reali, Benussi offrirà una riflessione su cosa significa costruire team vincenti e mantenere la rotta anche nelle condizioni più complesse. A condurre l’incontro sarà Andrea Pancani, Vicedirettore TG LA7.

Nel pomeriggio la Convention proporrà un viaggio nella complessità contemporanea con la sessione Antartide: l’arte dell’incontro guidata da Chiara Montanari, esploratrice e prima italiana a capo di una spedizione in Antartide. L’Antartide diventa metafora del mondo di oggi: un territorio estremo, interconnesso e instabile, che insegna a muoversi nell’incertezza e a lavorare con team eterogenei per mentalità, esperienze e generazioni. A seguire, la sessione L’oracolo on demand: disegnare il confine tra efficienza e umanità nel nostro rapporto con l’AI affronterà uno dei temi più urgenti per il settore.

L’Intelligenza Artificiale, sempre più presente nella progettazione degli eventi e nell’analisi dei dati, appare come un oracolo sempre disponibile ma richiede un uso consapevole e responsabile. Francesca Busi copywriter e digital strategist e Nicola Donti, docente esperto in comunicazione e professore di filosofia del linguaggio, guideranno una riflessione sul ruolo dell’AI nel lavoro quotidiano, evidenziando come la vera sfida sia mantenere profondità, interazione e autonomia del pensiero umano in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

Accanto alle sessioni plenarie, il programma della Convention (disponibile sul sito www.federcongressi.it) prevede sessioni dedicate ad approfondimenti di temi tecnici del settore e di interattività, momenti di networking e attività esperienziali che porteranno alla scoperta di Trieste.

(Photo Credit-Massimo Crivellari)