Federcongressi&eventi lancia 2° ciclo seminari dedicato alle soft skill per il MICE
01 Ottobre 2025, 10:40
Per supportare i professionisti della meeting industry nello sviluppo delle soft skill, Federcongressi&eventi lancia un programma di formazione ad hoc dal titolo EfficaceMente, che è il proseguimento del ciclo dedicato sempre alle soft skill organizzato lo scorso anno dall’associazione.
Come nella prima edizione gli incontri saranno tenuti da Nicola Donti, docente esperto in comunicazione e professore di filosofia del linguaggio. Il calendario degli incontri:
- Essere Leader: motivazione e comunicazione per la gestione dei gruppi
22 ottobre 2025 – Firenze
- Sbagliando si cresce: verso una nuova pedagogia dell’errore
27 novembre 2025 – Firenze
- Conflitti creativi: trasformare lo scontro in valore attraverso la negoziazione
4 marzo 2026 – Milano
- Riunioni “a sangue freddo”: produttività senza perdite di tempo
8 aprile 2026 – Milano
