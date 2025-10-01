Federcongressi&eventi lancia 2° ciclo seminari dedicato alle soft skill per il MICE

01 Ottobre 2025, 10:40

Per supportare i professionisti della meeting industry nello sviluppo delle soft skill, Federcongressi&eventi lancia un programma di formazione ad hoc dal titolo EfficaceMente, che è il proseguimento del ciclo dedicato sempre alle soft skill organizzato lo scorso anno dall’associazione.

Come nella prima edizione gli incontri saranno tenuti da Nicola Donti, docente esperto in comunicazione e professore di filosofia del linguaggio. Il calendario degli incontri:

  1. Essere Leader: motivazione e comunicazione per la gestione dei gruppi 
    22 ottobre 2025 – Firenze
  2. Sbagliando si cresce: verso una nuova pedagogia dell’errore 
    27 novembre 2025 – Firenze
  3. Conflitti creativi: trasformare lo scontro in valore attraverso la negoziazione 
    4 marzo 2026 – Milano
  4. Riunioni “a sangue freddo”: produttività senza perdite di tempo 
    8 aprile 2026 – Milano
