A San Valentino viaggio romantico alla Canarie con MSC Musica

Quest’anno, per San Valentino, MSC Crociere invita a salpare tra le isole Canarie e Madeira a bordo di MSC Musica, una nave elegante e accogliente dove ogni dettaglio è pensato per il piacere di stare insieme: autentica spa balinese, piscine, ristoranti raffinati, musica dal vivo e angoli romantici da vivere in due, avvolti dalla magia dell’amore.

Le Isole Canarie sono una meta ideale per tutte le coppie che desiderano trascorrere la festa degli innamorati in modo diverso dal solito, programmando le attività più romantiche, esplorando cale vulcaniche e immergendosi in spiagge paradisiache e paesaggi incontaminati, dominati dalla natura selvaggia.

“L’itinerario di MSC Musica alle Canarie è il viaggio ideale per concedersi una pausa rigenerante e scoprire nuove destinazioni e per festeggiare un San Valentino indimenticabile. Un viaggio tra luoghi incontaminati a poche ore di volo dall’Italia, quando l’inverno avvolge gran parte del Paese, le Canarie rappresentano la meta ideale dove ogni momento diventa un’esperienza unica: un’occasione per rilassarsi, esplorare e ritrovare il piacere di viaggiare senza fretta, accompagnati dal comfort e dall’eleganza di MSC Musica”, ha dichiarato Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.

L’itinerario

Tenerife: tra vulcani e oceano

Si parte con un volo da Roma Fiumicino per Santa Cruz de Tenerife, l’isola dell’eterna primavera, dove lidi selvaggi e onde perfette si alternano a montagne maestose e vallate fiorite. Tenerife non si racconta: si vive.

Al centro dell’isola, il vulcano Teide, con i suoi 3.718 metri, domina il paesaggio e regala panorami lunari tra distese di lava solidificata con colate di oltre tre milioni di anni fa, coni vulcanici, strati e rocce millenarie che coprono la grande caldera di Las Cañadas su un territorio dominato dalla lava.

Tutto ciò che circonda questo vulcano di 3.718 metri di altezza è desertico e brullo, ma di una bellezza sconcertante che non lascia nessuno indifferente. Il suo eccezionale paesaggio di vulcani e forme eruttive poco comuni, i contrasti straordinari e i fenomeni naturali così meravigliosi come il mare di nuvole hanno portato l’UNESCO a dichiararlo Patrimonio dell’Umanità nel 2007.

Arrecife, Lanzarote

Il giorno successivo MSC Musica approda ad Arrecife, città sorta dalla lava dove la natura convive con un’eleganza essenziale. Il cuore della città è il Charco de San Ginés, una laguna naturale sospesa tra mare e città, tra barche colorate, case bianche e terrazze dove ammirare panorami indimenticabili.

L’isola intera si mostra nel suo paesaggio vulcanico essenziale: le colate di lava solidificata, i crateri e i campi neri, contrastano con il bianco delle architetture. La luce, protagonista assoluta, cambia colore alle rocce, disegna ombre nette e invita all’osservazione, rendendo ogni scorcio unico e poetico. Lanzarote vanta paesaggi tra i più insoliti al mondo, motivo per cui la NASA addestra qui alcuni dei suoi astronauti. Sarà possibile visitare il Parco Nazionale di Timanfaya e vedere il vulcano Timanfaya, dal quale prende il nome il parco e ammirare grotte laviche (Jameos del Agua, Cueva de los Verdes), giardini di cactus, vigne nere e opere di César Manrique, offrendo escursioni indimenticabili che combinano vulcani, relax e cultura in un clima mite tutto l’anno, il tutto integrato nell’esperienza di crociera.

Puerto del Rosario, Fuerteventura

Bagnata dalle acque azzurre e cristalline dell’Atlantico, Puerto del Rosario è una vibrante città commerciale ricca di attrazioni turistiche. È oggi la principale porta d’accesso all’isola e offre alcune delle spiagge più belle quelle di Puerto Lajas, Jarugo e Playa Blanca.

Tutti questi luoghi sono ideali per praticare il surf, il windsurf o la vela, senza dimenticare le modalità sub acquatiche, come le immersioni o la pesca sportiva. Passeggiando nel centro storico di Puerto del Rosario una passeggiata sul lungo mera è d’obbligo: un autentico museo all’aperto grazie alle sculture di conchiglie realizzate dallo scultore canario Juan Bordes.

Santa Cruz de La Palma

Situata nella parte orientale dell’isola, Santa Cruz de La Palma è una capitale di mare che affascina per la sua atmosfera intima e raccolta. Le strade, le piazze e i vicoli invitano a passeggiare senza fretta, a fermarsi per un caffè o a scoprire piccoli negozi di prodotti artigianali, mentre la città offre numerose opportunità di esplorazione culturale e storica.

Questa splendida cittadina coloniale conserva edifici del XVI e XVII secolo e costruzioni tipiche della tradizione architettonica delle Canarie, celebri per i loro balconi in legno finemente intagliati. Tra le emergenze religiose spiccano il Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves e la Chiesa di San Francesco, veri testimoni della storia e della spiritualità locale.

Il cuore pulsante della città è Calle Real, strada lastricata che si snoda tra palazzi storici, negozi e piazze vivaci. La Plaza de España ne rappresenta il centro nevralgico: qui si affacciano edifici maestosi come il Municipio, risalente al XVI secolo, la Casa de Salazar e la Chiesa di El Salvador, tutti perfetti esempi dell’eleganza coloniale.

A dominare la città e la baia c’è il Castello della Virgen, l’unico esempio sopravvissuto di architettura militare dell’isola, da cui si godono panorami mozzafiato e scorci indimenticabili su Santa Cruz e sull’oceano.

Las Palmas, Gran Canaria

Las Palmas è un mosaico di contrasti: energia urbana e calma dell’oceano convivono armoniosamente. Il cuore storico di Vegueta racconta origini coloniali con strade acciottolate, cortili silenziosi e piazze ombreggiate. Poco distante, Las Canteras, una spiaggia urbana protetta da una barriera naturale, offre chilometri di sabbia dorata e acque tranquille. Mercati, caffè e ristoranti creano un’atmosfera vivace, cosmopolita ma autentica, dove la cultura, il mare e la quotidianità si fondono in un’esperienza unica.

Funchal, Madeira – San Valentino

Il giorno di San Valentino, MSC Musica approda a Funchal, capitale di Madeira: un gioiello sospeso tra mare e montagne, tra vicoli pittoreschi e giardini fioriti. Le facciate color pastello e i mercati vivaci creano un’atmosfera romantica e accogliente, mentre l’oceano Atlantico regala tramonti spettacolari e passeggiate lungo il porto. Dietro l’eleganza urbana, Madeira mostra paesaggi naturali incontaminati: scogliere a picco, vallate verdeggianti e sentieri tra boschi subtropicali. Funchal è una città dove natura e cultura si fondono, offrendo momenti indimenticabili da condividere in coppia.

Ritorno poi a Santa Cruz de Tenerife e rientro in Italia.

Quote a partire da 948 euro a persona, sistemazione in cabina interna, con volo incluso da Roma Fiumicino, quota di servizio alberghiero e assicurazione.