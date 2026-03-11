150 giovani ai Recruiting Days di Msc Crociere

Grande successo per i recruiting days di MSC Crociere, organizzati il 4 e 6 marzo ad Agrigento e Palermo, in collaborazione con Leader School e il centro per l’impiego di Agrigento a cui hanno chiesto di partecipare oltre 700 giovani.

Durante le due giornate il team di Talent Acquisition di MSC Crociere ha intervistato circa 150 giovani tra gli oltre 700 che si erano candidati. Le figure professionali dedicate al contatto con gli ospiti e del dipartimento Food & Beverage sono risultate le più richieste dai candidati.

“Siamo molto soddisfatti della grande risposta da parte dei giovani siciliani, che ancora una volta si sono dimostrati interessati alle professioni ricercate a bordo delle navi da crociera” ha spiegato Fortuna Izzo, Crew Talent Acquisition Business Partner di MSC Crociere. Alcuni candidati hanno superato con successo la selezione in loco; per gli altri stiamo finalizzando l’iter di selezione e valutazione, in particolare per alcune figure specializzate che dovranno effettuare un ulteriore colloquio online per approfondire le competenze tecniche. La Sicilia si conferma per la compagnia un importante bacino d’utenza per il personale marittimo”.