Giornate FAI di primavera 2026, ecco i 5 siti aperti a Palermo

Anche a Palermo sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia. Per quel weekend prevista l’apertura di 5 beni:

PORTA NUOVA E CAVALLERIZZA PRESSO IL C.M.E. “SICILIA”

Piazza Parlamento

Orario: sabato 21 e domenica 22 ore 9-18:30 (ultimo ingresso 17:30)

L’apertura prevede la visita guidata nei terrazzi e nel salone affrescato della Porta. Tale salone contrale, oggi noto come salone Garibaldi, divenne Sala del Consiglio quando Giuseppe Garibaldi, entrato a Palermo il 27 maggio 186O, prese alloggio a Porta Nuova. Dal loggiato sarà possibile ammirare una delle panoramiche più belle della città. Il percorso prosegue alla scoperta delle vecchie scuderie, sede nei tempi più recenti della base dei “Vespri Siciliani” e si conclude con la Vittoria Alata l’opera di Antonio Ugo.

CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTO SALVO

Via di Porto Salvo, 1 (Piazza Marina)

Orari: sabato 10-18/domenica 12:30-18 (ultimo ingresso 17)

Ingresso dedicato a chi ha la tessera FAI, con possibilità di fare la tessera in loco

La visita inizia all’esterno della chiesa per contestualizzarne la posizione lungo il Cassaro, antico asse viario di Palermo, il cui prolungamento verso il mare comportò la demolizione di una parte dell’edificio. Dopo l’osservazione delle due facciate, i visitatori entrano da una cappella laterale, scendendo alcuni gradini che testimoniano l’antico livello stradale. L’interno sorprende per la ricchezza artistica: tele cinquecentesche, stucchi settecenteschi e un pregevole manufatto marmoreo. All’esterno si ammira la fontana della Doganella, in marmo grigio del Monte Billiemi, realizzata da Antonello Gagini, affacciata sulla Cala di Palermo.

MUSEO FALCONE E BORSELLINO – TRIBUNALE DI PALERMO

Piazza V. E. Orlando

Orari: sabato 9:30-13:30 e 15-17/ domenica 9:30-13:30

Turni di entrata sabato (da venti persone): 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15 e 16

Turni di entrata domenica (da venti persone): 9:30, 10:30, 11:30 e 12:30

Il museo Falcone Borsellino è situato all’interno del Palazzo di Giustizia di Palermo. L’opera si propone l’obiettivo di realizzare un luogo di memoria permanente indirizzato non solo agli addetti ai lavori, ma all’intera collettività ed in particolare alle giovani generazioni.

CAPPELLA E LOGGIATO DELL’INCORONATA e PALAZZETTO AGNELLO

Via Incoronazione, 13

Orari: sabato e domenica 9:30-17 (ultimo ingresso 16:30)

La Loggia fu ristrutturata alla fine del XVI secolo con capitelli e colonne dell’antico edificio arabo, tuttora visibili insieme alla riapertura delle arcate, che erano state murate e l’aggiunta della balaustra. Dalla Loggia sarà possibile ammirare l’elegante palazzo Vescovile che si unisce alla Cattedrale con i suoi stupendi archi. Un energico restauro del 1920 ad opera dell’architetto Francesco Valenti ha modificato in parte sia la cappella che la loggia per restituirla alla città nella sua veste “arabo-normanna” come Loggia e Cappella dell’Incoronazione.

LICEO CLASSICO STATALE “GIUSEPPE GARIBALDI

Via Canonico Rotolo, 1

Orari: sabato e domenica 10-18 (ultimo ingresso 17)

Si potrà visitare il Museo Scientifico del Liceo che ha una lunga tradizione e nasce nel 1921, pochi anni dopo la fondazione dell’Istituto stesso. In tempi più recenti è stata avviata una ricognizione generale e sistematica del patrimonio scientifico esistente, di conseguenza gli antichi strumenti scientifici a uso didattico sono oggi esposti in uno spazio adeguato. Inoltre, sarà possibile visitare la Biblioteca del Liceo istituita grazie allo storico Gaetano Salvemini, allora giovane docente trasferito da Firenze al Liceo Ginnasio Garibaldi. Il tour si concluderà al secondo piano dell’Istituto da cui sarà possibile gettare uno sguardo sul grande parco di villa Gallidoro e sulla attigua palestra edificata durante il ventennio fascista.