A Venezia torna il summit sul turismo marittimo dell’Adriatico

Venezia si prepara ad accogliere l’ottava edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht, il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo via mare nell’Adriatico, in programma il 25 e 26 giugno 2026. L’evento, ideato da Risposte Turismo e organizzato in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, riunirà oltre 200 operatori e 40 relatori provenienti dai sette Paesi che si affacciano sul mare Adriatico.

Ad aprire i lavori sarà la presentazione dell’Adriatic Sea Tourism Report 2026, che fotografa l’andamento dei principali comparti del turismo marittimo. Nel 2025 il traffico complessivo di crociere, traghetti e aliscafi nei 40 porti adriatici ha superato i 25,5 milioni di passeggeri, mentre il comparto nautico ha evidenziato una crescita della domanda lungo la sponda orientale, caratterizzata da una clientela più giovane e con una maggiore capacità di spesa rispetto a quella della costa italiana.

Sul fronte crocieristico, l’Adriatico ha chiuso il 2025 con oltre 5,3 milioni di passeggeri (+3,4% sul 2024) e più di 3.700 scali nave. L’Italia si conferma leader dell’area con oltre 2 milioni di crocieristi movimentati, mentre Corfù mantiene il primato tra i porti adriatici più trafficati. Crescono anche i collegamenti marittimi: traghetti, aliscafi e catamarani hanno trasportato oltre 20,1 milioni di passeggeri, con la Croazia al primo posto tra i Paesi dell’area.

Tra i temi al centro del forum: sostenibilità, cambiamenti climatici, sviluppo del turismo nautico, competitività della crocieristica adriatica, intermodalità e valorizzazione dell’Adriatico come destinazione turistica integrata. Previsti anche incontri dedicati ai giovani con il progetto Alumni@ASF e il lancio della nuova call del programma Interreg Italia-Croazia.

Tra gli ospiti annunciati figurano rappresentanti delle istituzioni europee, autorità portuali, operatori crocieristici e del trasporto marittimo, oltre alla presidente di ENIT, Alessandra Priante